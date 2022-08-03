裴洛西抵台後，對於中國大陸宣布在台灣周遭6處海空域實施實彈演習，前立委、退役中將帥化民表示，這是大國不打，拿小弟出氣，台灣是「躺著中槍」。如果演習時間長一點，很多戰略物資就斷了。

美眾議院議長裴洛西於2日晚抵台後，大陸於2日晚間22時56分發布公告稱，解放軍將於北京時間8月4日12時至8月7日12時，在台灣周遭6處海域和空域，進行軍事演訓行動並且實施實彈射擊。

前立委、退役中將帥化民2日在中天新聞表示，這是很明顯的封鎖，大國不打，拿小弟出氣，台灣是「躺著中槍」。

他分析這次演習區域，包括接近基隆港、台北港、台中港、高雄港包括左營、花蓮港和台東等地，形同封鎖，如果演習時間長一點，很多戰略物資就斷了。

他直言，年輕時常和美方開會，也認識坎貝爾（美國國安會印太政策協調官，有印太沙皇之稱），但他們為了自身國家利益就都六親不認了！台灣四面環海，不像烏克蘭還有迴旋的空間，真的愛護台灣不是這種態度。

中國大陸東部戰區2日晚已宣布，自8月2日晚開始，將陸續在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。

我國防部也回應，中共此舉片面破壞區域和平與穩定，無助於中國之國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。