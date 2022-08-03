美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）所搭乘的美空軍C-40C專機，2日晚間10點43分抵達台灣松山機場，展開訪台序幕。（資料照/張鎧乙攝）

美國眾議院議長裴洛西來台，引發美中台高度緊張，解放軍擴大軍演。無黨籍立委高金素梅昨(2日)在臉書談到，最近，有好多外國人來台灣訪問，新聞焦點幾乎都被這些外國政治人物給佔滿了，台灣真的只剩下這些重要的事嗎？還是台灣有更嚴重的人道危機，需要立即解決呢？

高金素梅表示，新聞焦點幾乎都被這些外國政治人物給佔滿了，好像台灣人民辛苦工作的茶餘飯後，除了論文抄襲、棒球場弊案、政治明星選舉之外，就只剩下看這些外國人來台灣做秀了。台灣真的只剩下這些重要的事嗎？還是，台灣有更嚴重的人道危機。

高金素梅進一步談到，最近人蛇集團用不實廣告誘騙年輕人到東南亞的柬埔寨、泰國和緬甸打工，一旦被拐騙的年輕人查覺到有問題想要脫離的時候，就被人蛇集團扣押護照和手機，用暴力毆打、虐待和綁架的方式，逼迫受害者繼續用詐騙的方式招募親友到東南亞，才會放人。這些層出不窮的詐騙、誘拐和綁架的手法，已經是國際人口販運的嚴重罪行。

高金素梅指出，這些被騙去海外、身處險境的年輕人，大多是來自社會中下階層、需要經濟支持的家庭。這些人一旦在海外遭到詐騙、綁架，由於資源有限，很難引起社會的關注，於是出現了透過親友間連環詐騙的惡性循環，人口販運的雪球勢必越滾越大！她質疑，台灣政府總是喜歡誇耀自己在防制人口販運的績效和國際排名，但面對這次這樣嚴重的人口販運犯罪，政府的反應卻是緩不濟急。

高金素梅提醒政府，「少搞那些花俏、華而不實、又浪費人民納稅錢的外交表演，多用一些資源和方法，在還沒有邦交的國家之間，建立一個有效防範和打擊國際人口販運的互助安全網吧！別讓我們的子弟流落海外，客死異鄉！」