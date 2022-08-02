裴洛西專機22點44分降落松山機場 解放軍將在台灣周圍軍演3天

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行啟程，她所乘坐的「SPAR19」波音C-40C運輸機，已於今（2）日晚間10時44分降落松山機場。對此，民進黨立委何志偉表示，裴洛西來台可以說是美國不分黨派對台灣的支持與力挺，更是傳達美國民意對台灣的肯定，同時也是「真朋友，真進展」的最佳表現。

何志偉稍早透過臉書表示，裴洛西訪台消息傳出後，中國除了有數架共機觸碰海峽中線，還突然宣佈暫停台灣百家食品廠進口，但國際政治之間的大國博弈，應該不要傷到小百姓。要再次呼籲，中國這樣的做法，對於兩岸人民間的情感並不會有幫助，希望要再審慎思考。

何志偉說，裴洛西是長期挺台，桃園市長鄭文燦在2019年3月訪美時，就有進入裴洛西辦公室拜訪，由其國安顧問接待會談，後來他在當年七月，也獲得裴洛西接見，雙方也有進行交流。後

此外，副總統賴清德在上任前的2020年2月訪美時，也和裴洛西針對「台北法案」交換意見，賴清德當時指出，對於通過台北法案，裴洛西認為「台北法案」的通過，是再次重申了美國對自由、開放和民主台灣的堅定支持」。

何志偉說，在今年一月時，賴副率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，特使團一行返程過境美國舊金山，也再度裴洛西視訊會晤。當時，他們也就包括安全、經濟及價值等議題，這些都是台美之間重要的利益，也是共同的價值。

何志偉強調，除這些過去與台灣重要政治人物交流來看，裴洛西立場一直都是堅定挺台的，他這次訪台也是表達美國對台灣最大的支持，相信她的來訪也可以證明台美雙方的關係加深，同時也是「真朋友，真進展」的最佳表現。