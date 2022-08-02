美國眾議院議長裴洛西傳出今（2）晚訪台，大陸外交部長王毅今日重話痛斥美國在台灣問題上「背信棄義，令人不齒」，並警告與14億中國人民為敵，「決不會有好下場」。

王毅今日出席上海合作組織外長會並訪問中亞後接受記者採訪表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。

他批評，美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，甚至蓄意在台海製造事端。中國人民對此絕不會接受，國際社會也對這種無端挑釁嗤之以鼻。

王毅說，此訪期間，各國領導人在會見會談中都明確表示堅定奉行一個中國政策，都認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對外部勢力在台灣問題上干涉中國內政。

王毅嚴詞批評，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。美國一些政客只顧一己之私，「公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場」。美方的霸凌嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。