金管會今（2日）重罰開發金2千萬，董事長遭停職6個月，並罰總經理減月薪30%，為期3個月。其子公司中國人壽也遭處新台幣600萬元罰鍰，董事長遭調降月薪10%，以及總經理調降30%，為期均3個月。

金管會指出，本會對開發金一般業務檢查時，發現中國人壽公司治理運作、辦理不動產出租予利害關係人交易及其他業務之內部控制作業程序，有違反保險法相關規定及有礙健全經營之虞，依保險法處罰鍰新臺幣600萬元，並調降董事長譚碩倫每月月薪10%，為期3個月，以及調降總經理黃淑芬每月月薪30%，為期3個月。