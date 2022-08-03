裴洛西訪台，國民黨怎麼看？美國眾議院議長裴洛西2日晚飛抵台灣，晚上10時43分降落台北松山機場；外界關注各黨派對裴洛西訪台的態度，國民黨主席朱立倫在飛機降落不久後隨即在臉書發文，表示誠摯歡迎深化台美關係的雙標互動。

朱立倫於裴洛西專機降落不久後在臉書發文：「歡迎國際友人來訪，共同維護區域和平，穩固臺美關係！今天，臺灣與國際社會都相當關注美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的消息。作為中國國民黨主席，對於所有的國際友人來訪，我都要誠摯地表達歡迎之意。」

他以國民黨主席身分闡釋立場：「國民黨的立場，是捍衛中華民國、守護民主自由，維護區域和平。任何深化台美關係、對我國民主自由發展、經貿繁榮有幫助，更重要的是——對台灣人民有利的雙邊互動，國民黨都誠摯歡迎。」

朱立倫強調，「在地緣政治風險逐漸升高的今天，國民黨從守護台灣人民安全、維護區域和平，以台灣利益優先的角度出發，會和所有真誠關懷、願意幫助中華民國、幫助台灣的國際友人站在一起，我們也期待台美未來能有更多雙邊合作，共同促進區域和平、經濟發展，以及台美及世界人民的福祉。」