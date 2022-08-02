美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，專機落地後，大陸國防部新聞發言人吳謙發表談話，不僅譴責美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，同時指責民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，並揚言「中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制。」

吳謙表示，裴洛西訪台，中方對此強烈譴責、堅決反對。中方曾多次闡明訪台的嚴重後果，但裴洛西明知故犯，惡意挑釁製造危機，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重破壞中美兩國兩軍關係。美方此舉向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，進一步加劇了台海緊張局勢升級。

吳謙表示，民進黨當局挾洋自重，勾連外部勢力作亂，執意邀裴洛西訪台，其行徑是非常危險的，勢必引發嚴重後果。

吳謙強調，中國人民解放軍高度戒備，將展開一系列針對性軍事行動予以反制，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。