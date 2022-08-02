中國現代國際關係研究院美國研究所副所長陳文鑫2日接受大陸澎湃新聞專訪指出，面對美國眾議長裴洛西訪台，最重要的應對措施或是「立下規矩」。

陳文鑫指出，美國國防部前官員及其他分析人士認為，裴洛西訪台行程將是「非官方」、「非正式」且低調。跟他的觀點比較一致，裴洛西應該不會「大張旗鼓」，從整個行程安排看來，出現較多反轉，所以應該會低調訪台。他們也知道高調會給台海帶來災難。不過，由於台灣問題的敏感性和重要性，裴洛西此行的影響被進一步放大，給人一種非常高調感覺。但她在台灣停留時間很短。總體來說，應該是比較低調態度。

陳文鑫稱，裴洛西訪台，中方反應必然很激烈，一方面這一行為性質非常惡劣，另外現在中國民意對這件事情也比較憤慨。而且現在是在中國人民解放軍建軍95周年之際，所以總體反應該會比較強烈。

陳文鑫覺得，但中美確實經歷過不少危機，中美之間對這件事情應有一些溝通管道。關鍵是看訪台後，大陸、台灣、美國這三者之間互動情況。現在方案都擺在桌面上，從政治、軍事到外交，包括對裴洛西本人的一些應對措施都已有準備。關鍵是中方應該考慮怎樣通過這次裴洛西訪台，把對台政策和戰略變得更清晰。為之後處理相關問題打下基礎。

有觀點認為，裴洛西訪台後，中方反應可能會反過來挑動部分美國政客，未來出現更多「非理性」訪台行動。

陳文鑫強調，套用網路的話「他們這些人來不來，台灣都在那。」其實中方應該建立應對此類事件的標準操作流程：如果來訪的是小角色，沒必要營造太大輿論環境，這些人挑不起太大風浪。但若是比較重要的政治人物，就得承擔把局勢搞亂的責任，需要給他們立下規矩。

陳文鑫覺得，面對裴洛西訪台，最重要的應對措施是立下規矩。之前一些美國議員訪台，其實中方也有強硬表態，但和這次相比可能差距很大。以至於這次反應強烈，讓美國人不習慣。裴洛西訪台，可以藉此立一個先例，建立一套大家互相交往和行為準則。讓美方知道挑戰到中方底線，會有什麼樣後果，以後相關問題再次發生時，還會去這樣應對。

陳文鑫稱，相較於1996年台海危機，最主要不同是中方實力增強，處理危機更有底氣、更加自信，現在整個民意也很團結。中方遵循實現中華民族偉大復興的戰略目標，決定了危機處理方式和步驟。相比以往，中方具有更強戰略主動性。以往台海危機，中方更多是被動地應對。現在，中方有更多主動塑造能力，有能力引領事態發展方向。另外，中美雙方還可以從過去的交往、危機應對中，吸取一定經驗教訓，更好地管控未來事態升級。

裴洛西訪問亞洲期間，26國「環太平洋」軍演及美日韓澳加五國聯合軍事演習「太平洋龍」恰好同期進行。陳文鑫認為，在討論台灣問題時，不應該讓第三方因素，像是美國盟友牽涉進來。如果沒有台灣問題，美國軍演也會繼續。印太地區是美國戰略重心，中國是具體的挑戰和競爭對手。布林肯介紹美國對華戰略時提出投資、協同和競爭，協同就是和盟友共同行動。美國和盟友之間軍事合作，包括軍演，應該是常態性動作，會給地區帶來不穩定因素。

但在台灣問題上，還是要聚焦美國是最大根源，避免把美國盟友也拉到對台灣問題討論中去。同時，在台灣問題上，美國盟友不是鐵板一塊，日本和美國立場更近一些，但美國亞洲其他盟友如菲律賓、泰國、韓國等，也都有各自立場。