美國眾議院議長裴洛西將訪台，升高兩岸對峙情勢。中廣董事長趙少康中午表示，他不認為大陸會因裴洛西訪台攻打台灣，否則實在小題大作、師出無名，正當性不夠，也太抬舉裴洛西，反而是台灣要小心，不要被利用還見獵心喜。

「有朋自遠方來，不亦樂乎」。趙少康說，以台灣外交處境，願來台灣訪問的外國重要人士，當然都要歡迎，但裴洛西此行對台灣福禍難料，美、歐西方反中、懼中情緒強烈，台灣會變成西方政客為選舉宣示反中舞台。

趙少康提醒，裴洛西雖在美國政治排名第三，但實際上沒行政權力，一個82歲將卸任的眾院議長畢業旅行訪台，也沒有什麼了不起，「你不把它當件大事，它也不是一件多麼偉大的事」，但當北京敲鑼打鼓時，就變成舉世矚目敏感事件。

趙少康表示，裴洛西訪台有違中美外交慣例，但歸結訪台與否主動權不在台灣，北京應循正式外交途徑向美抗議，或撤回駐美大使，或關閉舊金山總領事館，不應用軍事恫嚇找台灣出氣，只會給民進黨選舉增添柴火，實在沒有什麼道理。

趙少康指出，白宮不支持裴洛西訪台，總統拜登公開說「軍方反對」也是告訴大陸，美國沒有挑釁意思；但以裴洛西曾在國會撕掉前總統川普國情咨文個性，很難有人能勸退她，且她也有政治算計，是為民主黨期中選舉助選，愈擋她愈要來。

但趙少康認為，北京激動也有目的，因大陸最近經濟不好，基層民眾不滿情緒升高，以裴洛西及台海情勢，把人民對民生不滿轉變為民族情緒，的確有效轉移焦點；但北京也不要反應過頭，狠話說多到時候收不了尾也很尷尬。

趙少康也批評，民進黨政府，「抗中保台」是騙人的，抗中只能保民進黨，轉移前新竹市長林智堅論文醜聞，要保台要靠強台、富台。