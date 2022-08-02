大陸海關總署昨(1日)深夜突宣布，禁止台灣多家食品廠產品進口大陸，並聲稱是台灣提供的廠商資料未更新；協助廠商辦理相關業務的食藥署回應，目前還在了解狀況，食藥署長吳秀梅表示，昨(1)日中午才接到通聯，因涉及品項眾多，各部會也還在統計中。農委會稱，台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件。

大陸官方此次禁入台灣食品的行為，是繼去年起禁止台灣鳳梨、釋迦、石斑魚進口以來，又一次祭出嚴格禁令；綠委鄭運鵬在臉書發文，直指「再度自證過去使用農業藥品、介殼蟲等等各種理由禁止台灣石斑魚、鳳梨等農漁產品出口中國，都是這一套看政治、看心情的鬼扯理由」，如今裴洛西訪台，台灣食品就再次通通有問題，他批「那昨天以前大陸不就都沒在審查、沒在驗證？大陸政府都沒在控管的，大陸人民真的有夠悲情」。

PTT鄉民對此暴動熱議：「又有民主水產跟茶葉要吞囉」、「怎沒台積電」、「沒差，美國阿爸會買的」、「底層人民死不完，政治紅利收割爽爽」、「笑死！綠色又要大獲全勝」、「太棒了，國軍要吃到吐了」、「當年DPP嘴得更爽，求仁得仁」、「經濟戰啦，還不快點覺醒」、「茶葉蛋要掉回十塊了嗎」、「原來吳秀梅還沒下台喔」、「國軍伙食又增加了」。

不少人也不滿政府坐視農漁民受政治波及，諷刺：「台鐵茶葉蛋便當」、「不是不要太依賴大陸嗎？新南向？」、「太棒了，ECFA全部斷掉好嗎」、「DPP不可以叫喔，反正本來就想切割對岸啊」、「想賺對方錢不是就是得看客戶臉色嗎？意外？」、「糖衣毒藥」、「台鐵水產便當、台鐵茶葉便當待命中！」、「無恥的是想賺對方錢，又想操作兩岸議題騙票」、「等主委的金句」、「等等補助就宣布了」、「鄉民嘴很爽，業者應該笑不出來了吧」。