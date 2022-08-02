桃園機場今（2）日上午收到一封恐嚇信，指為阻止美國眾議院議長裴洛西訪台，將在機場放置3枚爆裂物，不過根據相關資訊，裴洛西搭乘的軍機今晩是在台北松山機場降落，消息曝光後，許多網友紛紛笑說「還跑錯站笑死」。

桃園機場公司今晨收到一封電子郵件，信件內容寫道「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，桃機獲報後立刻通報航警局、民航局，目前航警已展開追查，桃機也要求保全加強巡查戒備。

裴洛西此行未將台灣列入行程，但美國官方已證實裴洛西一行人將訪台，外傳搭載裴洛西的軍機預計今晚10時20分抵達松山機場，並於隔日離開。

對此，許多PTT網友紛紛笑說「還跑錯站笑死」、「桃園機場？他有帶腦出門嗎？」、「低能喔，機場都能弄錯」、「人家在松機，你恐嚇桃機？」、「哪裡來的白X…丟人現眼，帶回去好嗎」、「這個是真的有關心還是反串啊，看不懂欸」、「這水準低落到不知道該怎麼反應了」。