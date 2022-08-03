美國眾議院議長裴洛西抵台，大陸宣布環台軍演，刺激A股軍功類股大漲，其中，中天火箭飆7％。

裴洛西訪台，儘管未造成檯面上的衝突，但解放軍東部戰區決定在4日中午12時至7日中午12時，在台灣島周邊六個海空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

根據新華社公布的地圖，解放軍會在圍繞台灣的六個不同方位進行軍演，幾乎對台灣本島呈包圍之勢，媒體形容「形同海空鎖台3天」。

A股軍工股開盤時偏弱，但在開盤後數分鐘立即逆轉形勢，多檔股票大漲，其中中天火箭飆6.9％，中船科技升6.1％，煉石航空漲5.8％，航發動力升5.5％，航發控制走高5％，海特高新升4.9％，光啟技術升4.7％，廣聯航空揚4.5％。

中國外交部副部長謝鋒深夜奉命緊急召見美國駐華大使伯恩斯，就美國眾議院議長裴洛西「竄訪」台灣，向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。謝鋒指，裴洛西冒天下之大不韙，蓄意挑釁玩火，性質極其惡劣，後果極其嚴重。

中方強調絕不會坐視不管，要求美方立即糾正錯誤，採取切實措施消除裴洛西訪台的惡劣影響，不得錯上加錯、升級事態，把台海局勢和中美關係引向不可收拾的境地。