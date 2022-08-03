美國眾議院議長裴洛西昨日抵台，共軍發布將在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域軍事演練，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，區域和平穩非常重要，大家要共同攜手合作。
裴洛西今天將參訪景美人權文化園區，侯友宜表示，歡迎國際友人到新北市參訪。
至於大陸暫停進口台灣數百種產品，侯友宜說，一早已要求農業相關單位了解，到底新北有多少廠商受到影響，目前深入了解中。
美國眾議院議長裴洛西昨日抵台，共軍發布將在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域軍事演練，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，區域和平穩非常重要，大家要共同攜手合作。
裴洛西今天將參訪景美人權文化園區，侯友宜表示，歡迎國際友人到新北市參訪。
至於大陸暫停進口台灣數百種產品，侯友宜說，一早已要求農業相關單位了解，到底新北有多少廠商受到影響，目前深入了解中。
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