新華社昨天晚間公布指出，中國人民解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，恐怕會影響我國漁船作業。

漁業署表示，將透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域；及同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導；目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播週知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。