新華社昨天晚間公布指出，中國人民解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，恐怕會影響我國漁船作業。
漁業署表示，將透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域；及同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導；目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播週知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。
新華社昨天晚間公布指出，中國人民解放軍將於4日12時至7日12時，在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，恐怕會影響我國漁船作業。
漁業署表示，將透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域；及同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船進行宣導；目前沿近海漁船仍正常作業，將請漁業通訊電台廣播週知海上漁船，如作業時發現中國大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。