中國大陸宣布即日起暫停部分食品及漁船等食品銷陸，經漁業署業盤點後，發現部分產業仍能順利銷陸，漁業署表示，將積極輔導有意輸銷中國大陸業者能在期限內補足或依陸方規定重新提出申請，讓產業能依規劃順利銷售。

漁業署說明，針對去年中國大陸要求國際間輸中食品企業名單需註冊一案，我國提送魷釣船、圍網及近海漁船與相關水產加工廠等，已依據中國大陸要求註冊，共有54艘漁船、56家加工廠，須於8月31日前完成補件，目前仍可正常出口；另未於期限內補送資料但仍有意願輸銷中國大陸，將專案輔導協助須備妥資料，儘快提交陸方重新申請。

漁業署強調，針對部分業者因申請資料不完整而暫停輸出至中國大陸，對於仍有意願出口至中國大陸的業者，將專案輔導申辦及補件，維持我國既有水產品出口市場；另也將輔導出口業者分散至其他國際市場，並透過多元輔導方式，讓水產品可以行銷國內外。