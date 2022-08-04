邰正宵深入宜蘭、南投各地。（三立提供）

邰正宵（中）在年輕夫妻的帶領下，更加認識當地。（三立提供）

三立台灣台《在台灣的故事》推出2集特別企劃，邀請消失在螢光幕前一段時間的藝人，讓台灣觀眾可以再看到他們，也帶著這些明星，走走過去他們沒機會深入的鄉間，本次由〈999朵玫瑰〉走紅的邰正宵，擔任主持人前往宜蘭、南投。

邰正宵在宜蘭一對在傳統市場負責帶領國外觀光客，走進菜市場，把這類超本土的傳統市場推向國際；行程另一部份就是前往南投，探訪各領域職人，製作單位找到4個在地人，分別是種植食用玫瑰、做蘿蔔糕、開日式民宿、做巧克力，他們共同點是靠著堅持跟熱情，讓這些本來被忽略的台灣事物透過節目發光發熱，跟邰正宵的一路奮鬥過程相呼應。

久未露臉的邰正宵對客串主持人及介紹台灣在地的事物感到相當興奮，他坦言一開始接受任務時，其實很懷疑自己能不能做好，能不能勝任？過往他都沒有做過主持工作，很怕會耽誤大家，但後來當他深入了解《在台灣的故事》後，才知原來節目宗旨是要深入認識台灣的風土人情文化，「因為我在台灣這麼多年來，除了讀書在高雄，畢業之後就進入了歌手的工作，當時很多時候去很多地方都是走馬看花，演出完就回家，或者是到國外表演完就回台灣。」他說印象中都沒有特別到處去玩過，想想如果這次可以深入台灣了解很多民情民風，應該會非常有趣。

邰正宵笑說自己是硬著頭皮接下2集主持，「在錄製第一集時超緊張，第一晚更是無法入眠，一直在想隔天錄影要怎麼講」，他說雖然事先有劇本可以熟悉，但錄影當天也有可能因為當天行程而略有改變，還好到當天發現很多被採訪的對象都很親切，就像老朋友一樣，一直侃侃而談心事，才讓他覺得其實這個過程並沒有想像中那麼可怕。拍攝過程連製作人都讚許其實看似靦腆的邰正宵在錄影現場竟不會害羞，反倒展現很幽默的一面，唯一就是「台語還差一點」。

錄影的一切都讓他感到滿新鮮的，像在傳統市場年輕夫妻的老公，平常都是戴宮廟網帽、穿白汗衫西裝褲（一腳褲管捲起來）、披毛巾、腳踩拖鞋擔任導遊，當地人跟遊客都叫他「少年阿公」。而最難得是邰正宵也真正體驗台灣在地的「挽臉」和做潤餅皮，他一直以為做餅皮甩一下就好，看起來也很容易，沒想到怎麼做都沒成功，最後竟不小心弄出了個心型潤餅皮，他就當寶一樣送老闆娘夫妻，說是他的心意。另在開拍前，邰正宵就跟製作單位透露，這幾十年他在各地只要外出吃飯，都會在各餐館點蕃茄炒蛋，因為他已吃不到小時候媽媽做這道菜的味道，所以大家就瞞著他端出蕃茄炒蛋給他吃，讓邰正宵當場紅了眼眶。《在台灣的故事》將在8月9日、16日播出。