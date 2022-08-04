疫情指揮中心今公布56例死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今新增的年齡介於40至90多歲，其中有3例年約40多歲，有2人為癌症病史，1人有高血壓病史。

羅一鈞指出，死亡個案中一名40多歲女性，沒打過新冠疫苗，有癌症病史，7月31日出現發燒、咳嗽、呼吸困難至急診，PCR陽性，隔天因敗血症休克在醫院死亡，死因為肺炎併敗血性休克。

40多歲男曾接種兩劑疫苗，也有癌症病史，7月31日開始出現口腔大量流血，合併呼吸困難就醫，檢驗出新冠陽性，出院後隔天就因癌症出血併呼吸衰竭過世。

最後一名40多歲男則有高血壓病史，7月15日因全身抽搐、意識改變送入急診緊急插管，經電腦斷層檢查發現為自發性腦幹出血，同時新冠PCR陽性，收治加護病房後於7月27日死亡，死因為腦幹出血及新冠病毒感染。

羅一鈞指出，中重症個案方面，今新增2例兒童MIS-C個案，其中有一名年僅 6個月大的男嬰，為國內年紀最小的個案，5月3日確診，7月1日起陸續有發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，7月3日就醫檢查出現肺炎，當天住院後出現紅疹、腹瀉等症狀，懷疑為MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇治療，7月14日時病況已好轉。

另一名MIS-C個案為5歲女童，無慢性病史，6月8日接種一劑BNT疫苗，6月27日確診，7月25日開始發燒、腹痛、腹瀉等症狀，7月29日就醫檢查後懷疑為MIS-C，隨即住院，病況已在8月3日好轉。

指揮中心統計，截至目前共累積146例兒童重症個案，其中包含79例為MIS-C個案。