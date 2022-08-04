苗栗今天＋585。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗今天迄今各鄉鎮確診數以及比例。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天4日新增新冠肺炎本土確診585例，其中男性257人、女性328人，年齡分布1歲以下至90歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例9萬5533人，人口占比確診率達17.85％，確診比例高於苗縣平均鄉鎮市依序為造橋鄉24.76％、竹南鎮22.40％、泰安鄉20.19％、頭份市19.94％、苑裡鎮18.13％。防疫不鬆懈，請鄉親持續落實防疫作為，勤洗手、戴口罩、生病不外出。

衛生局指出，台灣面臨疫情的挑戰除變異病毒株如BA.2.75、BA.4及BA.5外，近期連日高溫、大雨，也是登革病毒病媒蚊易滋長的時節，此時最容易爆發登革熱病情。國內今年迄今共累計15例登革熱境外移入病例，分別自越南10例、印尼2例、菲律2例及新加坡1例移入，目前尚無本土病例，苗栗縣占1案為越南境外移入。

衛生局長張蕊仙表示，登革熱與新冠肺炎症狀相似，但登革熱可能出現「皮膚紅疹，後眼窩痛、骨頭、關節疼痛」等Omicron沒有的症狀，提供民眾做初步區分。除民眾所知的新冠肺炎病毒有快篩，其實流感病毒、登革病毒也早已有試劑。

就醫時醫師除詢問就診者的旅遊史、職業史、接觸史、群聚史外，另會使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以及時通報，以利於衛生單位啟動疫情調查採取防治工作。衛生局亦籲請醫療院所提高警覺，落實通報。

縣長徐耀昌縣長說，提醒鄉親近期天氣炎熱且各地都有豪大雨發生，雨後若未及時清理環境積水容器，利於病媒蚊生長。民眾平時應做好「巡、倒、清、刷」清除環境孳生源，並於雨後加強巡檢，若有運用水桶、儲水箱等容器儲水，務必加蓋或是覆蓋細紗網，並須留意紗網不可接觸水面，避免成為孳生源。

如出國前往流行地區，請加強自我保護措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑，並居住有紗門、紗窗的房舍，以確保自身健康。