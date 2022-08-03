據英國《衛報》（The Guardian）2日報導，淡定又聽天由命的台灣民眾原本不太關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台行程，一直到她確認要來的那一刻，才引發人們對戰爭的擔憂。

在銀行工作的受訪者說，許多客戶擔心到時候領不出來，或是銀行關門，昨天到行提領了大額款項，雖然只是個小小的社會現象，卻顯示出，往往聽天由命的台灣人本週心境上發生了變化。

《衛報》指出，一般來說，台灣人對裴洛西來訪的內容並不太感興趣。 隨著國際媒體頭條新聞和專欄文章不斷報導，台灣 人還是比較關心選舉、炎熱的天氣和名人新聞，外國記者引用台灣人一貫的說法就是：幾十年來，天天都受對岸威脅，擔心又有什麼用？

而台灣民眾不擔心戰爭的理由很多，包括認為這是無可避免的、台灣勢必會抵抗、美國會出面幫忙，又或是這根本不會發生等等。

但隨後裴洛西確認真的要來台灣時，近2/3台灣民眾感到不安，全世界有30多萬人在FlightRadar24上追蹤裴洛西的航班，最終導致網站癱瘓。

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr — Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022

國內外分析師說，這次訪問是幾十年來兩岸局勢中最危險的時刻。上次台海飛彈危機持續了幾個月，直到1996年。美國眾議院前議長金瑞契（Newton Gingrich）當時來台拜訪李登輝，最終北京並沒有動手，但那是26年前的事了。

如今台灣面臨著一個更繁榮、更自信的中國大陸。上個月裴洛西可能訪台的消息傳出後，北京一直威脅，這將帶來可怕的後果，並警告美國不要「玩火」。到了本周二，北京真的採取行動，解放軍的軍艦和軍機不斷靠近台灣，逼近台海中線，並宣布將持續進行大規模軍演。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒說，美國正在「火上澆油」，但北京不會做任何敵對的報復。最後報導指出：隨著今年台灣地方選舉和2024總統大選接近，人們擔心情況只會變得更糟。