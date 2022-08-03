據英國《衛報》（The Guardian）2日報導，淡定又聽天由命的台灣民眾原本不太關注美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的訪台行程，一直到她確認要來的那一刻，才引發人們對戰爭的擔憂。
在銀行工作的受訪者說，許多客戶擔心到時候領不出來，或是銀行關門，昨天到行提領了大額款項，雖然只是個小小的社會現象，卻顯示出，往往聽天由命的台灣人本週心境上發生了變化。
《衛報》指出，一般來說，台灣人對裴洛西來訪的內容並不太感興趣。 隨著國際媒體頭條新聞和專欄文章不斷報導，台灣 人還是比較關心選舉、炎熱的天氣和名人新聞，外國記者引用台灣人一貫的說法就是：幾十年來，天天都受對岸威脅，擔心又有什麼用？
而台灣民眾不擔心戰爭的理由很多，包括認為這是無可避免的、台灣勢必會抵抗、美國會出面幫忙，又或是這根本不會發生等等。
但隨後裴洛西確認真的要來台灣時，近2/3台灣民眾感到不安，全世界有30多萬人在FlightRadar24上追蹤裴洛西的航班，最終導致網站癱瘓。
國內外分析師說，這次訪問是幾十年來兩岸局勢中最危險的時刻。上次台海飛彈危機持續了幾個月，直到1996年。美國眾議院前議長金瑞契（Newton Gingrich）當時來台拜訪李登輝，最終北京並沒有動手，但那是26年前的事了。
如今台灣面臨著一個更繁榮、更自信的中國大陸。上個月裴洛西可能訪台的消息傳出後，北京一直威脅，這將帶來可怕的後果，並警告美國不要「玩火」。到了本周二，北京真的採取行動，解放軍的軍艦和軍機不斷靠近台灣，逼近台海中線，並宣布將持續進行大規模軍演。
南京大學國際關係學院執行院長朱鋒說，美國正在「火上澆油」，但北京不會做任何敵對的報復。最後報導指出：隨著今年台灣地方選舉和2024總統大選接近，人們擔心情況只會變得更糟。
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