中重症與死亡比例。（圖／指揮中心提供）

新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增1萬9965例確定病例，其中本土個案1萬9753例、境外移入個案212例。與此同時，今新增99例中症、46例重症個案，包括3名孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，年齡介於2歲～11歲間。確診個案中，新增51例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日少約1800例，下降8.5％，較上周減少1500例，下降7.1％。本土個案以新北市單日新增3664例居多，其次依序為台中市2331例、台北市2172例、桃園市2162例，高雄市1894例、台南市1448例，其餘均為千例以下；境外移入個案中則分別自越南、菲律賓、美國、新加坡、荷蘭、德國等移入，入境日期介於今年7月7日至8月5日。

國內今新增145例中重症個案，其中99例中症、46例重症。重症個案中，有3例MIS-C兒童，其中2歲女童未接種疫苗、無慢性病史，6月6日確診，7月27日起陸續發燒、腹痛、活力食慾下降，7月30日到急診就醫，8月3日通報為MIS-C，今日病況好轉出院。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

另1例為4歲女童，未接種疫苗、無慢性病史，7月4日確診，7月28日起陸續發燒、腹痛，7月30日到急診就醫，初步懷疑為泌尿道感染，住院治療期間，因發燒、全身紅疹、結膜炎、發炎指數升高，診斷為MIS- C，治療後病況好轉，8月4出院。

至於11歲男童，曾接種2劑疫苗，患有心臟瓣膜疾病，7月16日確診，8月1日開始發燒、全身紅疹、咳嗽、流鼻水、腹痛、嘔吐，8月4日就醫，懷疑為MIS-C，轉診到醫學中心治療中。截至目前，國內共累計154例兒童重症個案，其中腦炎26例、肺炎20例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、MIS-C 87例、共病3例，死亡則維持25例。

死亡個案方面，今新增51例，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、50例具慢性病史、30例未接種3劑疫苗，確診日介於今年5月6日至8月3日，死亡日期介於7月12日至8月3日。截至目前，國內共累計471萬6819例確診，9187例死亡。