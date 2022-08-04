疫情圖示

中央4日公布新竹縣新增713確診案例，分別為318名男性和395名女性，年齡分布在0至92歲，12歲以下116人、65歲以上48人，多數集中18到64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離959人，居家照護列管2230人，累計確診119997人。

新增確診者分布為竹北市314例、竹東鎮98例、湖口鄉100例、新豐鄉79例、新埔鎮43例、關西鎮24例、芎林鄉16例、橫山2例、寶山鄉23例、北埔鄉4例、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局統計至3日為止，新竹縣第1劑接種率93.1％、第2劑86.07％、第3劑69.6％、第4劑5.12％。

65歲以上長者第1劑接種率83.7％、第2劑80％、第3劑69.5％及第4劑25.8％。5至11歲兒童第1劑接種率為77.3％、第2劑42.8％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為11.3％。

衛生局提醒，竹縣各合約醫療院所、鄉鎮市衛生所、社區接種站皆持續服務各廠牌、各劑次疫苗接種，請民眾多加利用。

6日上午9時至下午4時，由新仁醫院及麥建方小兒專科診所組成醫護團隊，在竹北市中興里集會所開設社區接種站，提供18歲以上1至4劑莫德納疫苗200名、5至11歲兒童1、2劑BNT疫苗150名、滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗700名，已開放線上預約。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007&sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx?n=1040＆sms=10033

新仁醫院預約網址：

htt://www.sinren.com.tw／?page_id=5091。