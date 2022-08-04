3日台灣新增23718名本土個案，並新增32人死亡，指揮中心坦言降幅趨緩，疫情恐有新變化，對此醫師沈政男也在臉書PO文示警，指出隨著BA.5入侵，現在已經沒人問何時降破萬例，而是改問何時升破3萬例，並表示最快8月31日就會達到。

沈政男表示，由於防疫圍堵力道與病毒擴散趨勢形成平衡，所以曲線已經平掉，每周下降5至7%原因在於，確診人數持續增加，微幅壓縮病毒擴散空間。

沈政男表示，先假設BA.5的Rt值為1.5，實際計算，BA.2每周降5~7%，四周後病例數可望降到1.7萬例，但BA.5現在每周升250%，四周後就會有高達1.4萬，兩者相加就會突破3萬，第一個時間點就是四周後的周三，也就是8月31日。

沈政男說，依據美國CDC對BA.2的最新研究資料，50歲以上族群在第3劑與第4劑的效力方面，剛打完第3劑有6成保護力，但4個月後剩下3成，打了第4劑可再度拉回6成。至於中重症保護力(免住院)，第3劑在打了4個月以後，降到了將近5成，而如果打了第4劑，又可以拉高到8成。

沈政男指出，台灣雖然第3劑覆蓋率達7成，但到了10月、11月，輕症與中重症保護力都會下降到只有目前的一半水平，且這還僅是針對BA.2，若是BA.5，保護力恐還會降得更厲害，因此，BA.5的曲線會拉得多高，以及致死率會是多少，值得持續關注。

沈政男文末也說，有人會講，現在大家都已經不關心確診數字，但他要說歹勢，再過不久，人們又會開始擔心了。