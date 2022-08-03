Omicron亞變異株BA.5入侵各國，台大公衛學院教授陳秀熙今推估BA.4、BA.5安全警示上下限，若台灣防守得佳，在9月底單日確診個案數將降至1萬例以下，而若BA.4、BA.5導致再感染、突破性感染，則9月底單日確診個案將維持在2～3萬之間。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，我們對於全國、各縣市都有進行一定的監測，包括BA.5在社區的狀況，例如PCR檢驗和定序，主要是為了進行先期的預警。

王必勝表示，疫情的高低，影響因素非常大，現在仍難以判斷，不過現階段就是繼續推動脆弱族群的疫苗接種，包括高齡者、幼兒、高風險工作者，另外也會趁著這個階段檢視防疫物資的存量，包括疫苗、藥物、快篩等。

醫療資源方面，王必勝表示會靈活運用，疫情緩和的時候，恢常態醫療多一點，疫情若升溫，就擴大專責病房的量能。他表示，這些準備就是為了萬一疫情起來，損害可以降至最低。