新冠疫苗第2次追加劑（第4劑）自5月中旬開打，首先提供65歲以上長者、長照機構住民、免疫不全及低下民眾接種，7月下旬更擴大至50歲以上民眾皆可施打。但目前接種率不達1成，令人擔憂恐難以抵擋新一波BA.5疫情。

中央流行疫情指揮中心統計，昨（2日）疫苗接種3萬5808人次，目前國內疫苗涵蓋率第1劑為92％、第2劑85.9％、第3劑71.4％、第4劑7.5％。國內第4劑開打已將近3個月，但接種率未達1成，且近期頻頻遭受BA.5變異株威脅，恐是一大隱憂。

指揮中心發言人莊人祥表示，第二次追加劑全年齡人口接種率為7.5％，而65歲以上長者接種率已有30.3％，加上這一波疫情中有13％長者感染，目前大約有43％長者具有一定的保護力。

莊人祥指出，預期幾周後就可能有BA.5一波疫情，符合接種條件的民眾應盡快接種；根據研究 ，65歲以上接種第4劑可減少感染率、降低重症及死亡率。

另外他也提醒，不管有沒有接種疫苗，都希望民眾注意家中長輩健康，如果家人有感染，需時刻確認家中長輩是否感染，有症狀立即快篩，快篩陽性盡速視訊確診並拿藥 ，也是降低重症死亡的因素。