Omicron亞變異株BA.5入侵各國，中央流行疫情指揮中心日前預估，台灣可能在8月中旬開始迎來新一波疫情。為了解預防再感染的效益，丹麥近期針對接種3劑疫苗的民眾進行研究，發現曾感染Omicron者，預防BA.5的效力可達93.6％，曾感染Alpha則有65.4％，Delta則降至46.9％。

公衛學者林庭瑀今於台大公衛學院「新冠肺炎科學防疫園地」直播中表示，丹麥近期針對國內施打過3劑疫苗、年滿18歲的民眾在2022年4月10日～6月20日期間染疫狀況以病例對照進行研究，探討先前新冠肺炎感染史對預防BA.2及BA.5再感染的保護力。

林庭瑀表示，該研究發現，曾有過Omicron感染者，對BA.2的保護力可達96.3％，若先前感染過Delta及Alpha，預防效益則分別為77.2％、74.5％。這些預防效益在面對BA.5時會有不同程度的減弱，但對先前具Omicron感染史的人而言，預防BA.5的效力仍高達93.6％，具Alpha史者降為65.4％，曾感染Delta者則降至46.9％。研究顯示，先前感染Alpha、Delta對BA.5感染保護力較低，而感染Omicron對於預防BA.5保護力仍高。

與此同時，該研究亦探討感染不同病毒株的住院率，其中以Delta住院率最高，達5.1％，而BA.2、BA.5則為 1.5％及1.4％。經調整年齡、感染週數、性別、區域、合併症後，與BA.2相比，BA.5住院風險為BA.2的1.65倍，略為提高，Delta則為2.91倍，顯示BA.5的住院風險仍低於Delta。

另一篇自葡萄牙的研究則利用2022年4月25日～6月10日的2萬7702名個案進行分析，其中感染BA.2者有1萬5396人、感染BA.5者共1萬2306人，探討疫苗對預防住院及死亡效益。研究發現，接種加強劑對於BA.2的住院、死亡，分別可降低93％、94％ ，對於BA.5的住院、死亡，則分別降低77％、88％。