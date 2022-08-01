苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天8月1日新增新冠肺炎本土確診539例，其中男性263人、女性276人，年齡分布1歲以下至92歲，累積本土案例9萬3532人，人口占比確診率達17.47％。

衛生局指出，衛福部於日前公布2021年國人死亡原因統計，肺炎連續7年蟬聯第3名，平均每10萬人就有57.7人死於肺炎，相較於前2名的惡性腫瘤和心臟疾病，民眾對於肺炎的認識較少。

肺炎通常是受到病毒或細菌感染而引發的，偶爾會由其他微生物感染引起，另外自體免疫性疾病也會造成肺炎。在新冠肺炎的疫情之下，能夠預防肺炎重症最有效的方法，就是及時接種疫苗。

衛生局長張蕊仙表示，提醒如不幸感染新冠病毒又合併細菌感染會加重病情的嚴重度跟複雜度，造成治療效果差、死亡率上升。苗栗縣已自2020年起以縣府經費自購23價肺炎鏈球菌疫苗（PPV）提供65歲以上長者公費施打，今年起再擴大至55歲以上原住民、村里長、議員，及鄉鎮市長、代表為施打對象。

中央今年起也調整71歲以上(40年次（含）以前出生)長者可以接種公費肺炎鏈球菌疫苗。目前全縣65到70歲鄉親，只有33.19％完成接種，請符合接種條件的民眾，可攜帶健保卡、身分證就近至各衛生所或大千綜合醫院、衛生福利部苗栗醫院、苑裡李綜合醫院、為恭紀念醫院及通霄光田醫院施打，長者在接種第4劑新冠肺炎疫苗時亦可「同時」接種肺炎鏈球菌疫苗。

另外，7月23日開打6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，目前接種率10.08％，縣長徐耀昌縣長叮嚀，幼兒不易落實個人衛生防護，為避免感染，積極預約疫苗接種是最有效的防疫策略。本縣各類新冠疫苗充足，呼籲符合各劑次疫苗施打資格者，請打好打滿，以維護自我保護力。除施打疫苗之餘，不能忽略的還是落實生活上的防疫措施與衛生，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、健康飲食規律運動，才能真正遠離疾病。