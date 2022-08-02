本土+23302例！新增31人死 中重症增84例 40多歲男打三劑染疫亡

疫情指揮中心今公布31例死亡個案及84例中重症，中重症分別為54例為中症、30例重症，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中新增一名40多歲男性，曾打過3劑疫苗，且本身有高血壓、糖尿病史；目前國內12歲以下的兒童重症則累計有142例，其中25例死亡，包含76例MIS-C、25例腦炎、8例哮吼症、6例家中死亡、3例敗血症、3例共病以及1例心肌炎。

另外今日也新增3例MIS-C個案，羅一鈞表示，其中一名MIS-C個案為7歲男童，無慢性病史，5月31日確診，7月26日陸續出現發燒、皮疹、紅眼等症狀，7月29日送至急診，發現有血壓偏低及凝血功能異常，研判為疑似MIS-C，目前正在加護病房收治中。

另一名8歲男童，也無慢性病史，5月19日確診，7月26日開始發燒、臉部出疹、紅眼、脖子痛、活力食慾下降等症狀，7月27日送至急診，研判為疑似MIS-C個案，隔日收治入院後仍持續發燒、血壓偏低，30日再轉至加護病房，目前仍在救治中。