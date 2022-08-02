走進福建福州鄉村從事鄉建鄉創工作7年，從陌生到熟悉，從人文到歷史，不同村子項目的開展，台灣青年張瑜心不僅體會到「兩岸同文同種、同根同源的連接」，還收穫了機遇、溫情與幫助。

「知道我是台灣人，村民驚訝又開心，拉著我熱聊，『阿妹你是來幹嘛的？』」踏足福建鄉村的首站是永泰嵩口，村民的熱情與友善讓她動容。美景、民俗與村中人，構成了張瑜心眼中豐富而生動的鄉土風情，吸引著她一次次走進探索。

「鄉村需要帶進團隊深入後，才知道到底需要什麼，是時間線比較長的事業。」今年在福州成立設計工作室後，張瑜心接手了兩個鄉村項目，期待借助在嵩口的經驗，陪護福建更多鄉村「慢慢走」，為更多村民帶去信心與期待。

鄉村初體驗

張瑜心與福建鄉村的緣分，始於七年前的永泰嵩口。

彼時，在鄉村旅遊、古村落再生方面摸索出經驗的台灣文創團隊「打開聯合」，已駐紮在這個千年古村一年。機緣巧合之下，團隊邀請在台南工作的張瑜心，加入對嵩口古鎮的改造。對從未來過大陸的張瑜心而言，「一切皆是未知」，但她相信，這是一次有別於台灣設計工作的體驗。

來到福建的張瑜心，看到了與台灣截然不同的鄉村形態，大量的古厝、歷史建築物存在於鄉村空間肌理中，現代城市建築物與之並存，「這是我個人鄉村體驗中從未看過的景象」。

跟隨「打開聯合」團隊，張瑜心在嵩口參與的第一個子項目，是把一棟當地舊村部土房子改造成名為「鬆口氣」的客棧，並修復了客棧周邊的鶴形路古跡。

鶴形路古跡是一條有著仙鶴嘴形狀的小路，因年久失修而殘破，與周邊景觀不協調。張瑜心及團隊與當地政府反覆溝通後，分析土牆毀壞程度及可修復位置，用當地傳統工法夯土、發酵土草漿抹牆來修復，並且將不遠處的「鬆口氣」客棧外立面做成一個景觀台。如今，鶴形路已成為嵩口古鎮的網紅打卡點之一。

她指著鶴形路的一處牆面，憶起她與當地村民的一段趣事。土牆施工用了當地傳統工法夯土，雖施工速度緩慢，當地村民卻十分認同此工法並積極參與。鶴形路上的植栽牆還在施工時，村民為了施工方便，自行除掉了部分本應完整保留的牆面植栽。得知此事的張瑜心趕到現場幾乎「內心崩潰」。隨後，二人商議決定，一起尋回植物根部「補種」回去。

前段時間，張瑜心回到鶴形路，一眼就注意到那片「被補救」的牆體，「植栽依然長得茂盛」。當初與村民的摩擦如今想起，張瑜心只覺是一份「溫暖的感悟」——惋惜與溝通磨合成就了一面獨一無二的牆體。

今年，在福建省青年建築師協會的引導對接下，張瑜心開啟在閩清、永泰等地的村莊工作。（彭莉芳 攝）

看到鄉村的期望與信心

如今住在福州市區的張瑜心偶有時間，便搭車回嵩口看看。七年是一個足夠長的時間跨度，讓奔波於不同村子的張瑜心得以觀察到其間的鄉野之變。

「嵩口慢慢走了這麼幾年，我看到了當地人的信心與期待。」張瑜心欣喜地發現，七年前在當地改造的示範點，引來當地村民自主學習效仿。村中越來越多的閒置老屋，在當地人及不同鄉建團隊的創意加持中保留或換上「新皮骨」，以不一樣的姿態佇立在崇山峻嶺間，為當地旅遊產業增益。

村子美了，旅客多了，嵩口的陪伴式鄉村營造，用了7年的時間，輻射出良好的影響力。

嵩口之後，更多周邊的鄉村行動起來。今年，在福建省青年建築師協會的引導對接下，張瑜心開啟在閩清、永泰等地的村莊工作，通過提供設計咨詢服務，活化當地空間。

有意思的現象是，無論是台灣還是福建，過去大家都迫切地希望到城市打拼，如今，鄉村迫切地希望大家回來發展。在張瑜心看來，「如何瞭解村民需求，因地制宜提出解決方式，創造鄉村需要的生活方式來生存、寄托鄉愁」，成為當下鄉建鄉創工作需要思考的命題。

今年，張瑜心接下了永泰紫山村與閩清良寨村的改造項目。前者是革命老區村，後者是國內第一座由女性主持建設的寨堡。

「每個村子都有獨特的人文和風俗。」張瑜心與團隊的規劃中，良寨核心區會以女性文化為思路點，紫山村的紅色文化、自然風光將會成為旅遊改造亮點。

「兩岸真的很近」

張瑜心祖籍是福建漳州。去年，她與團隊參加了漳州當地以南靖土樓「保護與活化」為主題的建築競賽。在當地走訪後，張瑜心與團隊為被稱作「一片樓」的裕片樓提出改造方案，以「不完整才有特殊性」的思路，復原了樓體部分破損空間，結構化分析土樓形狀，設計出不同主題的公共空間。

比起拿到獎項，更讓她開心的，是見識到大陸設計師與建築團隊的絕佳點子，以及福建豐富的建築形態與民俗。這正是她七年前跨海而來的初衷。

古厝、古寨、土樓，紫山村的百年銀杉樹與朝霞雲霧、嵩口的古韻建築與青梅花海......近年來，張瑜心在福建的鄉村與城市間穿梭，驚覺與台灣如此相似，「從人文到歷史，我更加深切體味到，兩岸同文同種、同根同源的連結」。

「七溜八溜不離福州」。在福州生活、工作、創業，此地儼然成了張瑜心的第二故鄉。她常和台灣朋友分享在閩的經歷與感悟，力邀他們有機會也來福建發展，「感受大陸對台胞的善意與幫助，也希望能消弭兩岸間的信息誤差，讓台灣朋友認識真正的大陸」。

「兩岸真的很近。」疫情前，張瑜心逢週末時就搭機回台看望父母，「來來回回很容易」，工作日就回福州投入工作。她希望疫情後，有天帶著爸爸媽媽來福建走走轉轉。一如她七年前那樣。（彭莉芳/福建）