工業機電系統整合工程業者亞翔(6139)股價受大盤疲弱拖累，半個月急跌近17％，7月初下探28.2元的近8個月低點，隨後止跌緩步回升，今（1）日開高後獲買盤青睞，放量穩揚3.61％至31.6元，終場上漲2.3％、收於31.2元，回升至近1個半月高點，表現優於大盤。

亞翔主要承接兩岸半導體、面板及生技廠的機電及無塵室工程案，隨著中國大陸工程逐漸重返正軌、台灣專案工程進入施工高峰期，2022年首季歸屬母公司稅後淨利2.46億元，季增達42.77％、年增達5.86倍，每股盈餘（EPS）1.09元，雙創歷史次高。

亞翔尚未公布第二季財報，自結合併營收77.14億元，季增4.13％、年增達30.29％，再創同期新高、歷史第三高。累計上半年合併營收151.22億元、年增達49.33％，續創同期新高。公司對今年營運展望樂觀，看好營收有機會再挑戰創高。

亞翔表示，除了持續深耕開發既有市場，並強化拓展具發展潛力的利基市場，積極投入半導體、生技醫療產業、電廠、軌道工程、機場、商業建築及區段徵收工程標案，完成開拓建築、機電及設備總承包的工程服務市場，以全方位專業整合優勢提供更高附加價值的服務。

同時，亞翔將積極介入都更、土地開發、綠能建設及海外市場布局，預期在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局轉機下，隨著景氣逐步復甦，可望繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長。