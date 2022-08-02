台灣已逾460萬人確診新冠肺炎，不少確診者康復後出現長新冠症候群，胸腔科醫師蘇一峰分享，有年輕患者確診康復後，只不過是爬1層樓而已，結果走一半就喘到不行，且吃許多藥都沒有改善，最後嘗試威而鋼以後，竟然藥物治療有效，引起網友討論。

蘇一峰昨在臉書發文表示，30歲以下的年輕人確診痊癒後，得長新冠容易喘，一層樓只爬一半就要休息，但照肺部X光正常，心電圖也正常，吃好多藥物都沒效，甚至有時候反而還變更糟。最後給病人試試看威而鋼改善肺部血流，結果患者感覺有效。

蘇一峰指出，臨床上有許多確診者康復後出現「長新冠症候群」，大多是覺得喘不過氣，但做肺部X光檢查的結果又是正常，到底肺部出了什麼問題？讓許多臨床醫師感到很困擾。

蘇一峰分享刊登在頂尖的影像學期刊《Radiology》上的加拿大研究，比較新冠肺炎確診者與從未染疫過的健康人的肺部影像，可以發現肺部的通氣沒有太大的影響，但間質與血流卻產生了變化，間質交換氣體能力下降，血流量也下降了。

蘇一峰表示，這代表肺部X光的檢查雖然正常，但可能是肺部交換氣體與血流量都下降了，這樣當然會喘，而這則研究的結果，也提供了一個臨床上的重要方向給醫師們參考。

貼文引起網友們討論，不少人大嘆確診後真的很容易喘，「確診康復一個月了，光爬到4至5樓就開始喘了」、「我也是有感覺，感染後，走路真的比較喘一點」、「真的會比較喘。」另有網友好奇詢問，如果是女患者也可以吃威而鋼嗎？對此，蘇一峰則留言回應說，可以啊！