針對裴洛西旋風訪台，外貿協會董事長黃志芳3日指出，未來台美經貿關係深化，貿協將於10月12至14日領軍台灣尖端產業包括智慧醫療、智慧城市、電動車等業者前進華府開辦首場美國台灣形象展，他說，裴洛西議長來台沒機會邀請她，但歡迎所有美國友好議員、議長來參加。

2022年馬來西亞台灣形象展3日開幕，今年鎖定智慧醫療、工業4.0與綠色經濟、智慧農業、清真產品、消費生活及人才、觀光及金融服務等六大主題，透過線上、線下混合方式進行，吸引逾220家馬來西亞買主與台商洽談；黃志芳強調，基於全球疫情趨緩，加上東南亞國家開放國門早，今年線上線下參展廠商踴躍，有望創造3,000～4,000萬美元商機，較去年疫情期翻倍增長。

國貿局副局長李冠志指出，台灣、馬來西亞貿易關係密切且互補，在2021年，馬來西亞是台灣新南向國家第二大貿易夥伴，在2020年，為台灣全球第七大貿易夥伴，貿易金額達到250億美元；黃志芳則表示，今年馬來西亞台灣形象展首度結合線上、線下展，加上兩國同時朝向時代趨勢ESG邁進，雙方因此建立新的夥伴關係。

貿協在今年初即宣佈「分散市場」策略，以瞄準美國、中東歐、非洲、新南向等四大市場邁進，原本預期下半年可走出去，至少在馬來西亞台灣形象展，但未料4月間再爆一波疫情，而選擇以虛實同步進行，黃志芳說，實體展計有50家廠商參展，其中有5家親自帶隊前往，而線上展則有近160家，清真認證也是重點發展的市場，接下來至年底還有兩場新南向國家的台灣形象展。

至於美國是今年重中之重，貿協籌備兩年的「美國行動方案」，將以供應鏈重組、基礎建設計畫、疫情經濟復甦三大趨勢，深化台美經貿合作；黃志芳強調，已敲定10月12日至14日首次赴華府DC辦理台灣形象展，鎖定元宇宙、電動車、網路通訊、醫療保健與智慧城市等五大產業，並有電動車團、生技團兩大產業團接續赴舊金山、華府等參展，並參與美國台灣形象展。