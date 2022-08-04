88節前夕，縣長楊文科親訪大隘三鄉模範父親，寶山鄉98歲余煥北是最高齡的模範父親，一生奉公守法，從寶山鄉公所退休後務農，教育5名子女有2人是博士，在士農工商都有傑出表現，楊文科稱許余老先生獲選模範父親是實至名歸。

北埔鄉80歲羅秀光獲選模範父親，羅年輕時任職公路局，遇到山崩交通中斷時，常身先士卒冒著風雨前往搶修，春節期間還經常要犧牲假期維護道路，工作上克盡職責。

羅秀光退休後繼承父親打棉被的家業直到前年，他對104歲的母親很孝順，教育4名子女用心做事，以待人真誠，子女都很有成就。

峨眉鄉77歲農民田金龍獲選模範父親，他國小畢業後就跟父母親種茶葉、柑橘和水稻，為增加收入培養子女，農閒時兼職木工，子女在科技、教育、農業等領域都交出好成績，2個孫子今年雙雙考進台大。

田金龍種植的東方美人茶也屢屢獲獎，住家就在獅頭山的獅尾，他從18歲就和妻子經營商店，和各地觀光客成為好朋友，成為峨眉鄉觀光大使，擔任七星鄰長協助鄰近公廁的水源和清潔維護，熱心公益。

縣長楊文科頒贈「父德楷模」祝賀匾額、琉璃獎座等祝賀禮品，肯定大隘3鄉模範父親對家庭和社會的貢獻，也呼籲民眾對終年辛苦的父親表達孝思與感恩，88節倒數計時，祝福全天下爸爸們父親節快樂！