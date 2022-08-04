一名男網友表示，在舊公寓大樓頂樓看到紅黃色的溜滑梯，滑梯口朝向大樓外，若有小孩攀爬使用，恐從5樓墜落1樓，令他看傻「這是人生重來溜滑梯？」照片引發網友討論說，「人生登出通道」，留言中也有眼尖人發現，該溜滑梯位於新北板橋。

原PO昨（3）日於臉書社團《爆廢公社》分享3張照片，只見5樓高的舊公寓的頂樓，水塔旁邊有個紅黃色的溜滑梯佇立在圍牆上，樓梯在建築內、滑梯則是朝大樓外，使用者若爬上溜滑梯，就會摔到1樓，令他看傻笑，「這是人生重來溜滑梯？」

同一張照片也被轉發到臉書社團《路上觀察學院》，引發逾5千網討論，「根本是絕命溜滑梯」、「我OK，你先溜」、「天堂到地獄」、「是通往異世界的滑梯」、「人生登出通道」、「戳到我笑點」、「少子化助推器」、「通往天堂的溜滑梯」、「斷魂溜滑梯」、「這一生只能玩一次」、「躺著完、坐著玩，還是投胎好玩」。

不少網友稱溜滑梯是絕命溜滑梯。（圖／翻攝自爆廢公社）

但有不少人認為一不小心就會出人命，「看了很好笑沒錯，但真的覺得這樣放好危險，希望不會有誤跑上樓玩的孩子」、「這坑很深，希望小朋友沒有看到」、「被小孩站到就糟了」、「小孩子不能上頂樓，要不然會集體死亡」；留言中也有眼尖人發現說，「這在板橋環河西路上」、「板橋附近的堤防那邊」。