女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人都成為各大綜藝節目常客；Apple最近到北海岸玩水，不過在過程當中遇到一名陌生男子硬要爬上溜滑梯，結果因為重量不穩導致3人墜海，讓Apple直呼：「農曆七月真的不去玩水了。」

Apple今（1）日發文，表示自己完全不會游泳，前幾天和男友去浮淺，帶著各種設備下海，發現附近有大型充氣滑梯就決定去玩，當時她和男友趙國翔剛爬上去就有另外一名大姊跟著上來，Apple和男友貼心幫助拉路人一把，「想著大姐溜完就換我溜」，沒想到一樓高的溜滑梯開始往側倒：「遇到這種危急時刻，眼前的畫面真的都變成慢動作，腦中馬上閃過『這麼高！完蛋了我不會游泳』。」

Apple形容浮潛面罩已經飛出去，自己只好死命抱住浮板，掉進海裡時還壓在男友的身上，幸好喝了幾口海水就浮出水面，不過水性差的Apple也說：「實在不敢想要是沒抓到浮板的話自己還上不上的來….」他們事後找翻覆原因，發現是一個體型略大隻的大哥，看到同伴在上面也想往上爬加入溜滑梯，結果導致全部人掉進海裡。

當下那位大哥沒有道歉，而且男友的手機也掉進海裡，讓Apple直接勸戒對方：「大哥！你這樣很危險耶！我們上面人都滿了，你要上來也說一聲」，沒想到對方依舊沒有說話默默離開，經歷這次經驗Apple表示：「我告訴自己下次要穿救身衣，不能只靠浮板，而且現在鬼門開了，短期內我也會暫停浮淺活動」，許多網友看後紛紛為她打抱不平「大哥有事嗎」、「大哥也太鬧」、「我的媽呀！好驚險」、「大哥行為真的太危險了，而且連道歉也沒有」。