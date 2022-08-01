長榮海運公司斥資百億元，購置19部遠端操控橋式機、以及56部自動化門式機，打造第七貨櫃中心機具黃金陣容，首批機具8月1日運抵高雄港，開啟七櫃營運序幕，七櫃明年5月啟用之後，年裝卸能量達450萬TEU（20呎標準貨櫃），將成為長榮海運深耕高雄港，作為東亞地區的轉運基地。

台灣港務公司1日表示，台灣港務公司2018年12月11日與長榮海運公司簽署，出租高雄港第七貨櫃中心S1至S5貨櫃碼頭，第一期S5至S3B碼頭及部分後線場地，已於2022年6月22日交付，供長榮海運公司進行機具搬遷及系統建置等營運前準備，首批上岸有4部25 ROW遠端操控橋式機和1部自動化門式機。

第七貨櫃中心為總長度2,415公尺、水深18公尺的新式深水貨櫃碼頭，具優越碼頭條件，可同時提供5艘2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊裝卸，年裝卸能量達450萬TEU，輔以先進前後線機具設備，可提升裝卸效率，大幅降低船舶在港作業時間。

長榮海運公司預計2023年5月，啟動第七貨櫃中心第一期營運作業，此次大舉投入機具設備，宣示長榮海運公司持續深耕高雄港，作為東亞地區轉運基地，有助鞏固高雄港貨櫃樞紐港地位，提升長榮海運公司長期競爭力，再創雙方成長高峰。