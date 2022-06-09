高雄以「高雄港聯外交通改善，運用AI 智慧號誌紓解交通瓶頸」，獲IDC 2022年亞太智慧城市獎。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄以「高雄港聯外交通改善，運用AI 智慧號誌紓解交通瓶頸」，獲IDC 2022年亞太智慧城市獎。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄以「高雄港聯外交通改善，運用AI 智慧號誌紓解交通瓶頸」，獲IDC 2022年亞太智慧城市獎。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

有智慧城市奧斯卡獎之稱的「IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)」今年度的評選結果出爐。高雄以「高雄港聯外交通改善，運用AI 智慧號誌紓解交通瓶頸」在交通基礎建設類脫穎而出獲得獎項。打敗上海、新南威爾斯、宿霧及越南等共5個亞太入圍城市。

高雄市政府交通局表示，這套AI智慧交通號誌系統是目前全國利用AI 智慧號誌控制，範圍最長、路口數最多的路段。應用人工智慧技術，利用實際車流資料訓練AI模型，依當下的交通路況，即時運算並調控號誌，並透過AI影像分析交通流量的順暢程度，以達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率、優化多號誌化路口交通的目標。

交通局智慧運輸中心主任王志綱表示，以往都是人工去計算車流量，判斷調控號誌秒數，現今則運用AI系統運算，若某一時段車流量大增時，經過AI偵測與計算後，能夠合理增加主要幹道綠燈的秒數，有效調控車流，增加效率。高雄貨櫃港外大車進出眾多，聯外交通經過AI系統計算，能節省約20％的時間。

交通局表示，高雄一直朝著綠色、智慧和永續的城市環境發展，並以人為本、鼓勵共享和高效使用的大眾運輸服務。作為台灣南部的生活和經濟中心，承擔著極其重要的交通任務。因此，在進行城市設計時，需兼顧交通功能，並在瞬息萬變的環境中不斷創新和突破，也讓高雄市定位為智慧型運輸系統創新生活實驗室。