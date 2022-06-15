高雄副市長林欽榮15日在一項「智慧ESG新商機高峰論壇」指出，高雄正以多項「智慧應用整合方案」，將低碳永續理念，加速落實在城市轉型的智慧治理，希望依照行政院國發會賦予的任務，打造高雄為新南向輸出之國際基地，讓成功模式得以複製於東南亞國家，並前進歐洲及全球各地，發揮台灣ICT產業優勢及整合綜效。

林欽榮15日代表高雄市政府，參與工商時報與中華電信共同舉辦的「智慧ESG新商機高峰論壇」，分享高雄當前啟動的城市轉型改造工程、及智慧城市治理經驗，希望打造國際級創新智慧城市品牌，同時助攻企業打國際盃，以鏈結海外市場、實現海外輸出。

他說，ESG也就是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Society）以及公司治理（G，governance），是未來全球發展趨勢，然而地方政府的治理，也是同等重要，政府是具壟斷能力的公共服務提供者，也必須要與公司治理一樣，具備透明度，更要尋求獲利，以加值於公共領域。

林欽榮強調，高雄正以多項「智慧應用整合方案」，加速落實低碳永續理念於城市轉型的智慧治理，期依照行政院國發會賦予的任務，打造高雄為新南向輸出之國際基地，讓成功模式得以複製於東南亞國家，並前進歐洲及全球各地，發揮台灣ICT產業優勢及整合綜效。

他說，2022年是高雄開始收穫智慧轉型成果的一年，首度以雙主場形式於高雄舉辦的台灣智慧城市展，已讓高雄初試啼聲，繼而更在4月底及6月初，分別獲幾項國際評比大獎肯定：4月底於APEC「能源智慧社區最佳案例」評選，獲頒低碳示範城市金獎外，還拿下一金一銀兩大獎殊榮。

6月初的IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA），高雄以「高雄港聯外交通改善，運用AI智慧號誌紓解交通瓶頸」，獲得「交通基礎建設」類別優勝、「 高雄3D治安巡檢預警系統」奪下「公共安全（數據驅動型警政）」優勝等兩項殊榮，高雄已成功取得國際智慧城市激烈競逐的入場卷，正式就位戰略位置。

林欽榮指出，智慧科技應用導入於產業轉型升級，將是如虎添翼，同時，更讓市民深切有感，以高雄大樹區的玉荷包產銷為實例，已經成功打造出「產銷一條龍」的智農新商機，從建置IoT設備監測天災、專利光照防治蟲害等田間生產流程開始，乃至於冷鏈保鮮的智慧設備，最終是產地直送的高鮮度農產品宅配至消費者手上。

輔導農民人手一機的智慧型手機，即時掌握第一手田間資訊，遇有天災的系統告警，同時提供專家建議及解決方案，各項產銷數據與歷史價格資訊，也將是調節農產品出貨的重要參考依據，各項智慧應用整合於「農來訊」，也於今年獲得創新服務獎肯定，未來期推廣至其他農業縣市，爭取新南向國家的國際輸出契機。

林欽榮表示，高雄近期與經濟部工業局一系列的智慧城鄉合作案，也將陸續展現成果，智慧醫療領域，有AI精準健康共享服務及聊天推送機器人於柬埔寨、泰國落地。智慧水產養殖，則有寬緯科技輸出至新加坡。於高雄試行演練驗證的「智慧公廁」已獲成功，大同世界科技與泰國簽署合作協議，也於新加坡提供服務。

他說，高雄刻正四箭齊發的捷運建設，已與遠傳電信及中興保全合作，推動軌道智慧防護整合計畫，將於9月完成，並與日本及東南亞企業尋求合作契機。各項智慧應用深化於各生活面向領域，已在高雄百花齊放，高雄將是台灣、甚至放眼世界，具備商業夥伴合作精神的產業城市。

林欽榮也在工商時報總編輯梁寶華主持的論壇中，與中華電信陳宇紳財務長、和碩童子賢董事長、以及佳世達林旺賜永續長等領域菁英，進行ESG議題座談，並分享高雄未來作為「推進器」的角色扮演，協助企業以「大帶小」方式，透過「技術」、「創新」、「法規」及「財務」等方向，進行ESG整體環境佈局，包括：

1.協助企業對接中央資源，包括協助經濟部辦理多項座談、說明會與課程，並已於3月31日上架「碳盤查計算器」協助中小企業建構減碳能力，另地處高雄的「金屬中心」受經濟部委託，也將成立查驗機構以及輔導廠商進行碳盤查與改善等措施。

2.由法制面入手，訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」，鼓勵企業投入。

3.高市府提供SBIR研發補助，並與銀行合作提供專案融資，鼓勵中小企業進行設備改善，逐步完成淨零碳排，同時藉由技術平台的支援，增強數位能力投入減碳的技術先鋒。

4.主動協助鼓勵新創投入，對接企業淨零碳排痛點，提供新創解決方案，引進新創團隊研發之節能減碳、智能化的相關技術，透過技術轉移，協助產業實現淨零碳排與數位轉型。

林欽榮表示，由政府部門協助企業實踐ESG的多元策略，都需以此一為大前提，因為，過去十年來，台灣ESG各項目係各自散落於不同部門推行，但隨著台灣躍居半導體全球領先地位，以及全球地緣政治影響，政府部門（包含中央與地方）都將需要以新的治理、系統化方式，加以評估因應，將ESG統合看待。

因此，林欽榮認為，政府應以3個策略觀之，首先是「治理態度的改變」，強化公私協力模式，以充分對應ESG議題；其次，以「大廠帶小廠」驅動ESG議題於產業環境建構之深化，政府可加強著力於中小企業的ESG推動；最後，即是「智慧科技應用之普及與深化」，持續延伸於各領域的跨界整合，持續與產業合作，加速推動智慧城市的各項服務體驗，讓「淨零碳排」落實於城市治理，真正體現永續發展的城市思維，創造宜居的城市空間。