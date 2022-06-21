行競科技與越南動力系統製造廠（VNINES）簽訂深度技術合作備忘錄，共同展開次世代電動動力系統的次世代電池系統，合作面向包含從研發設計、開發導入、製程創新、產品驗證、導入越南在地化供應鏈，以及策略合作佈局。

行競科技開發電動車系統整合與IMMERSIO浸沒式冷卻電池系統，應用在全球多國的商用車、營建、採礦、與農業等產業，截至2021年，行競科技也已在北美、歐洲、日本、澳洲等國推動超過二十種不同車輛的電動化專案。

除了繼續深耕全球中重型商用載具電動化市場外，行競科技與VNINES合作，由VNINES於越南導入行競科技的浸沒式冷卻電池技術，進而延伸應用至各種電動化動力系統輕中重型載具，攜手進軍電動化動力系統載具市場。

浸沒式冷卻技術已被數間全球企業應用於高效能運算機房（High Performance Computing Data Center），行競科技則為全球首間將其應用於電動車電池並率先產品化的電池系統公司。VNINES在越南致力於電動化動力系統的開發、生產、與各種不同應用的專業測試規畫，希望發揮越南的在地化優勢以及OEM的本領，除了與行競科技共同瞄準各種電動化動力系統的浸沒式冷卻電池系統業務市場之外，也希望藉此跨足未來電動車的關鍵零組件與全車整合能力。

6月底行競科技將於德國斯圖加特的The Battery Show Europe 2022發表新一代浸沒式冷卻電池系統，提供全球工商用車隊極度高效、安全、且耐用的電池解決方案，該系統並將於2022年下半年進入量產出貨。