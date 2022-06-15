鴻海(2317)今（15）日以虛擬數位科技連線方式，於高雄市政府四維行政中心舉行和發產業園區鴻海電芯研發暨試量產中心動土典禮，預計將投入約60億元打造、目標2024年首季量產，提供電動巴士、乘用車及儲能電芯等應用所需，產能可達1百萬度（GWh）。

高雄市長陳其邁表示，電動車為全球發展趨勢，上任以來積極推動高雄電動車產業發展，爭取關鍵大廠投資。高雄將是鴻海集團全球電動車產業布局重要基地，市府會持續攜手鴻海在高雄建構完整電池、研發、整車輸出生態系，打造高雄成為全球最強電車基地。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團在高雄打造新能源產業鏈，希望將上游材料、中游電芯到下游電池包等整體產業鏈在地化，供應給採用MIH規格的電動車，加速台灣整體電動車產業發展，並希望能拋磚引玉、邀請更多產業夥伴加入，帶動台灣電池研發與製造技術發展茁壯。

鴻海位於和發產業園區的電芯試量產中心預計將投入60億元，目標2024年首季量產，將提供電動巴士、乘用車及儲能等電芯應用初期導入時的需求，產能可達到1百萬度（GWh），未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。

鴻海表示，高雄將會是集團全球電動車產業布局重要基地，除了此次的和發產業園區電芯基地外，亦將進駐橋頭科學園區打造國家級自駕車聯網試驗場域，結合高雄在金屬材料及精密加工等相關產業基礎，為推動高雄電動車產業鏈持續提供龐大能量。

鴻海進一步指出，集團正加速規畫智慧城市完整解?方案，將以高雄為示範場域，結合集團在電動巴士、車聯網產品研發製造及大數據分析應用等優勢，積極投入智慧運輸產業與應用服務，盼從高雄試點出發，帶領台灣智慧運輸產業生態系走向國際市場。