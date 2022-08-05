南華大學推廣生命教育從校園到社會各個角落，新港鄉月潭社區關懷據點原本中斷營運，村內的長者殷切期待和其他村落一樣進行高齡長照課程。於110年底苦於沒有機構帶領的困頓之際，分別在南華大學文化創意事業管理學系碩士班及生死學系碩士班進修的新港鄉長林茂盛與其助理暨嘉義縣保護動物協會總幹事江雅琪，因長期在嘉義縣推廣生命教育時，了解到該校推動生命教育成效極佳，便集結生死學系師生的專業與在地資源，促使月潭社區關懷據點順利重生。

南華大學生死系重啓月潭社區關懷據點，推動生命教育，促進長者身心靈健康。(照片/南華大學提供)

在林茂盛鄉長與月潭村李冠樟村長熱烈邀請下，由嘉義縣諸羅護生協會理事長吳明竹承擔重建社區據點的重任，協會總幹事陳怡君，擔任講師及據點負責人。在創設據點的初期相當艱辛，歷經多次磨合，終於使月潭社區關懷據點順利重生，讓村內長者可以感受到南華大學推動生命教育的意義與影響力。除了各種高齡延緩失智失能課程外，還有芳療、手作等融合五感體驗的身心靈上課內容。

林茂盛鄉長透過陳怡君及江雅琪力邀生死學系廖俊裕副教授帶領研究生陳怡君、邱聆真、余淑艷、翁世芸、張意婉等達摩易筋經的老師，組成社區服務團隊，至新港鄉月潭社區帶領長者做「易筋經健身運動」，從基本的暖身關節操到達摩易筋經健身運動，以淺顯易懂的教學迅速讓長者學會自古傳承活絡筋骨、通暢經絡的絕學。

南華大學生死系重啓月潭社區關懷據點，廖俊裕副教授講解養生知識和教導易筋經運動。(照片/南華大學提供)

嘉義縣易筋經養生功法推廣協會合格師資陳怡君、邱聆真、余淑艷、翁世芸、張意婉等老師，以貼近長者的語言講解養生知識和教導易筋經運動，因為有多年帶領社區生命教育基礎，順利傳達中醫博大精深經絡學及西方抽象模糊筋膜學的易筋經知識。易筋經運動可以提高認知能力，預防失智。對血壓、體脂都有顯著性的下降作用。對中老年者抑鬱、焦慮有顯著差異成效，促進長者身心健康、提升幸福感。

南華大學生死系重啓月潭社區關懷據點，廖俊裕副教授教導易筋經運動，促進長者身心靈。(照片/南華大學提供)

陳怡君及江雅琪表示受林茂盛鄉長及月潭村李冠樟村長的重託，將在南華大學就讀期間將所學及善因緣，分享給鄉親朋友。非常感謝南華大學生死學系團隊蒞臨社區協助辦理老人關懷活動。日後也將秉持地方永續發展、服務利他理念協助社區成立長照關懷據點，並且持續擴大對社區的服務，為在地長輩提供社會參與、健康促進、預防及延緩失能服務。實踐尊重生命、推廣友善關懷概念，降低高齡社會成本於無形，普及生命友善教育觀念。