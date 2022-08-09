民進黨新北市長參選人林佳龍推出補助長者裝假牙政見，並就此議題持續和新北市府交鋒，他今（9）日再質疑，為何其他縣市都做得到，難道新北市長侯友宜要繼續得罪新北市65歲以上長輩嗎？他認為，新北市府是在找藉口，若侯友宜有信心，這題可以列入雙方辯論的題目。

林佳龍近期推行補助長者裝假牙的政見，並稱當選會編列20億元預算，新北市衛生局回應，照護長者牙齒健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」，且新北市一樣有假牙補助政策，金額也和其他的縣市相同，全口4萬4千元、半口2萬2千元，是針對弱勢族群實施，補助人數2300多人，金額4800多萬元，請林不要抹黑誤導。

對此林佳龍表示，新北市府不做還找藉口，一年有1800多億元的預算，可以撥補預算來補助長輩來裝假牙，且一般而言一生只會做一次假牙，不是年年裝，這樣的政策從高雄、台南、台中、桃園，甚至非直轄市的基隆都在做，而行政院長蘇貞昌4年前參選新北市長就曾提出相關政策，如今4年過去，難道要讓長者們繼續等？

林佳龍說，如果侯不做就他來做，自己過去在台中就編列大約20億元的預算來補助4萬多名長者裝假牙，而調查過後新北預算也差不多，4年編列下1年僅需5億元，4年就是20億元，就能讓新北長者裝好假牙，吃東西消化好、身體健康，面帶笑容出門，參加很多銀髮族活動，對身心發展有益。

「為什麼其他縣市可以，新北市就是絕不認錯」林佳龍指出，民進黨議員參選人也都把這列為共同政見，難道侯要繼續得罪65歲以上長輩嗎？他強調，如果侯有信心，那雙方辯論的第二道題目就是65歲以上長者補助裝假牙的利弊得失。