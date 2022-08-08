嘉義縣各鄉鎮市確診數據統計。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

7月後入境鬆綁，嘉義縣累計至今，境外確診者增加到44人，其中1名自柬埔寨返國民眾入境時篩出陽性，返回嘉義卻未依照1人1戶執行居檢，衛生局人員疫調得知他竟與太太同住，不僅太太被匡列隔離，確診男也因觸犯居家檢疫相關規定，一旦查證屬實，衛生局就會開罰。

嘉義縣衛生局近日疫調時發現，1名自柬埔寨返國，入境時篩出陽性的確診男違反規定與妻子同住，除馬上要求該男遵守規定，將等該男解隔後進行調查，如查證屬實，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治特別條例第15條第2項裁處10萬以上、100萬元以下罰鍰。

嘉義縣今天公布287人確診，其中有症狀75人，無症狀212人，年齡介於4個月至94歲，12歲以下48人，65歲以上42人，累計全縣12歲以下染疫幼童9053人，65歲以上9771人，目前居家隔離328人，輕症居家照護2555人。

嘉義縣長翁章梁呼籲，返國民眾入境需事先申請，並聲明居檢場所符合1人1戶或入住防疫旅館3＋4居家檢疫，以免觸法。衛生局長趙紋華則提醒，COVID-19病毒變異株傳染速度快，疫苗保護力會隨著時間逐漸衰退，呼籲鄉親尤其是長者、機構住民及免疫力低下或免疫不全者，依各接種期程儘速完整疫苗接種，降低感染後重症及死亡風險。