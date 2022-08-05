根據迄今為止最為全面的研究之一，1/8的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，會出現至少1種「長新冠」（long COVID）症狀。

自COVID-19疫情爆發以來，全球已累計超過5億人染疫，人們也愈來愈擔心，部分確診者於康復後仍持續出現後遺症，也就是所謂的「長新冠」症候群。

然而，目前幾乎沒有任何研究針對「長新冠」患者與從未染疫者進行比對，這些健康方面的部分問題有可能並非COVID-19病毒所造成。

一篇發表於知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet） 的新研究，請超過7萬6400名荷蘭成年人，針對23種常見的「長新冠」症狀做線上問卷。

每位受試者在2020年3月到2021年8月間，填了24次的問卷。

在那段期間，其中逾4200人、即5.5%的人通報他們確診的消息。

染疫者中，有超過21%的人，在確診後的3至5個月期間，出現至少一種新增或加重的症狀。

然而，在沒有染疫的對照組中，有近9%的人通報出現類似的情況。

該研究表示，這顯示12.7%的確診者（約1/8），會有長期症狀。

那項研究還記錄了染疫前後的症狀，讓研究人員能進一步確認哪些症狀是由COVID-19病毒所引起。

研究發現，常見的「長新冠」症狀包括胸痛、呼吸困難、肌肉痠痛、喪失味覺和嗅覺、全身疲勞等。