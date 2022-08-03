竹山鎮公所電子看板被駭客入侵，公所人員到場查看。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

各地紛傳電子設備被駭客入侵，竹山鎮公所電子看板2日也出現「老巫婆」等字眼，當時，竹山鎮長陳東睦剛好在行程中看見，立即打電話要求公所業務承辦人，後來確認是遭駭客入侵，目前將部分電子看板改為手動作業，斷絕網路連線。

竹山鎮公所在鎮內社寮、戶政事務所、母愛公園、桂林社區等地，設置電子看板，行銷竹山風光等節目。

早上10點半，陳東睦發現戶政事務所前的宅子看板播出內容有異狀，通報公所承辦人處理；承辦人查看發現，5處電子看板出現不雅字眼，立即遠端操控卻無法更新，接著從遠端關機，卻又被駭進重新開機，於是在11點手動關閉電源，同時也通知廠商進行狀況排除。

最後在廠商指導下，由公所資訊人員操作，在下午3點20分，恢復郵局與戶政事務所兩處電子看板運作，但目前是隔絕網路，採人工手動開機上傳節目，不用遠端操控。

陳東睦表示，希望大家都能理性看待交流，資訊被駭客入侵部分，將會要求廠商強化資訊安全防護。