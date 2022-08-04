今年41歲的男星莊凱勛，不僅外型高挑帥氣，且精湛演技備受肯定，多年來他在戲劇圈耕耘有成，2015年更以《回家路上》拿下金鐘迷你劇集視帝，他對角色非常盡心盡力，近期他曝光為戲瘦身的照片，驚吐戲殺青後一週身體出現驚人反應，讓他大傻眼。

事業、婚姻兩得意的莊凱勛，在工作上非常敬業，原本就有著模特兒身材的他，這回為了戲劇《妮波自由式》，需要展現精瘦又線條分明的模樣，今天他在IG分享刻苦瘦身的成果，透露自己自6月8號開始刻意減肥，當時他是78公斤，不到2個月時間，他在昨天達到了目標體重68公斤。

莊凱勛分享的一系列照片，包含自己上體重計實際量秤的證據，以及多張裸身對鏡自拍照，可以看見莊凱勛無論是手臂還是腹部，每個部位的線條都非常明顯，也練出精實八塊肌。

莊凱勛透露，他本來設定的目標是戲殺青前，要達到減少10公斤的目標，沒想到晚了一週才達標，讓他傻眼：「媽呀，戲都殺青一週了，身體啊，你在給我後燃效應什麼鬼？！」

他透露進行瘦身後，基礎代謝拉高了，「但卻錯過了我最需要你這一公斤的時日了，薄也薄了，目標到也到了，但卻錯過我最需要你的時候」，現在目標已經達成，他決定放閜對身材的執著，要解禁來去「慶功一下」，宣告要去大吃大喝。