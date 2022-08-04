在共軍展開長達72小時的環台軍演前，國防部、外交部、桃園機場官網接連出現短暫癱瘓。民進黨立委劉世芳指出，21世紀的戰爭已經不只是火砲射擊，熱戰產生之前，往往會先出現資訊戰、認知作戰；她說，裴洛西訪台期間，突然有200多個假帳號在傳遞相同的假訊息，可看出這絕非「零散的頑皮駭客」所為，而是對岸有計畫的行動。

美國眾議院議長裴洛西訪台期間，傳出部分超商店內的銀幕出現謾罵裴洛西的文字，台鐵新左營站看板也出現類似狀況。而就在裴洛西離該台灣後，昨日晚間國防部、外交部官網也癱瘓，其中外交部官網到今天上午7點仍無法連線進入；國防部則證實遭受阻斷服務攻擊（DDoS）。

面對連串的資訊系統問題，是否可能與中共軍演科目有關，民進黨立委劉世芳表示，依照我國漢光演習來看，除了表面上的飛機、坦克、軍艦、火砲外，針對重大基礎建設所進行的資通作戰也含括在內，演習已經不再像以往只有刀槍的模樣。

劉世芳進一步指出，21世紀的戰爭已經不只是火砲射擊，在熱戰產生前，都會出現資訊戰，以前這叫做「謠言」，現在則稱為「認知作戰」，以各種假資訊擾亂民心士氣。

劉世芳說，昨天台鐵新左營站看板內容遭人換置就是明顯的例子，經警方調查後也證實確實有使用中國軟體，所幸現在多數民眾已經有能力分辨真假，事情發生後也立即報警處置。

對於一連串的資訊攻勢，劉世芳直言，裴洛西訪台期間，突然間有200多個假帳號在網路傳遞相同的假訊息，這樣的規模，可以認定絕非零散頑皮駭客等級能做出的事，而是對岸有計畫的行動。