日前到柬埔寨出席多場東協相關會議的新加坡外交部長維文今天表示,自己在返星後,確診COVID-19,所幸只有輕微症狀。維文在柬埔寨期間,也分別與美國國務卿、中國外長在場邊會面。

新加坡外交部先前表示,維文(Vivian Balakrishnan)2日至5日赴柬埔寨金邊出席東協外長會議、「東協加三」外長會議、東亞峰會外長會議等活動。

近期已多次出訪海外的維文今天在臉書發文表示,回到新加坡後發現自己確診;所幸,由於已接種疫苗也打了追加劑,只出現輕微症狀。

維文在貼文提到「現在是時候休息一下,並在家閱讀!」還附上內含4本書的照片,其中一本書名是Lincoln and the Fight for Peace(林肯及為和平而戰)。

他也提及,過去2天與自己有密切接觸者應自我快篩。

據新加坡外交部新聞稿,維文與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及中國外交部長王毅分別於5日、4日在東協外長及其他相關會議場邊會面。

外交部指出,維文與布林肯討論了區域及全球議題,包括美中關係及近期台海情勢。維文強調避免誤判及意外發生的必要,誤判及意外恐導致情勢升溫、破壞區域穩定,他並鼓勵高層有更多接觸及各方對話,以建立戰略互信。

另外,外交部表示,維文與王毅針對區域及國際局勢交換意見,包括近期台海情勢發展。新加坡有清楚且一致的「一中」政策,反對台灣獨立及任何片面改變現狀的舉措。

維文也向王毅強調避免誤判及意外的必要性,期盼美、中達成權宜妥協(modus vivendi),重申美中關係穩定對和平、安全至關重要。

近期台海局勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台而進一步升溫。中方除宣布從4日到7日在台灣周邊軍演,5日又宣布8項反制美方措施,切斷美中在軍事、氣候等領域溝通管道與合作。