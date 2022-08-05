新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣5日新增605例COVID-19本土確診案例，分別為276名男性和329名女性，年齡分布在0至94歲，12歲以下108人、65歲以上41人，多數集中在18到64歲青壯年，約占69％。統計至8月4日，新竹縣今年累計確診人數12萬728人。

新增605例地區分布為竹北市264例、竹東鎮83例、湖口鄉85例、新豐鄉67例、新埔鎮36例、關西鎮20例、芎林鄉14例、橫山2例、寶山鄉20例、北埔鄉4、峨眉鄉3例、尖石鄉5例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離873人、居家照護列管人數2440人。

竹縣衛生局提醒，滿6個月至5歲小孩接種的莫德納幼兒疫苗屬mRNA疫苗，接種劑量為0.25毫克，接種後4至8周再打第2劑即為完整接種。兒童只要接種至少1劑疫苗，即可降低MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）發生率達90％以上。

衛生局說明，除了社區接種站以外，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次疫苗接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。