張姓男子與外配妻子均在菜市場上班，但張男今年4月間向戶政機關申請新的戶籍謄本，竟意外發現多了1名女兒，才得知妻子出軌另名男子並生子，害他被扣綠帽，憤而將2人告上法院求償。新竹地院審結，判2人要賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，張姓男子主張，他與妻子從2000年結婚至今，婚後育有2名子女，而今年4月間他至戶政事務所申請戶籍謄本，才發現戶籍內多了1名楊姓長女，感到一頭霧水。

張男控訴，他追查之下才知，妻子婚內出軌楊姓男子，產下1名女兒，且2人的行為不僅嚴重侵害他的配偶權，還使他淪為果菜市場笑柄，造成他精神上巨大的傷害，遂提告求償100萬元。

對此，張妻辯稱，楊男也在市場工作，而丈夫會對她家暴，甚至丈夫得知她與楊男認識後，多次向楊男嗆聲，「外籍新娘好不好用」、「爽不爽」等語，楊男被激怒後，2人才在近年發生性行為。

新竹地院審結，法官認定張妻的確在婚內與楊男發生性行為且生子，顯然已逾越社會通念的普通男女關係，侵害其配偶權情節重大，認為張男求償有據，審酌3方社經地位等，判張妻與楊男須連帶賠償30萬元。可上訴。