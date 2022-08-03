新竹市議會3日赴將軍村考察二期工程進度，由議長許修睿帶領議員進行實地現勘。（王惠慧攝）

林耕仁針對將軍村包含規畫設計和監造是否採限制性招標，且「市府五人幫」是否擔任評選委員，及此案建築師過去沒有古蹟修復經驗提出質疑。（王惠慧攝）

市議員鍾淑英拿出鋁鎂鋅板，質疑部分建物屋頂為何要改用指定廠商的特殊建材。（王惠慧攝）

新竹市議會3日赴將軍村考察二期工程進度，議員針對規畫設計、修復過程等提出意見，認為文資修復應「修舊如舊」，批評現在的將軍村毫無眷村味可言。市府表示，近來包括威尼斯憲章等主流派，主張古蹟修復應忠實呈現歷史軌跡，也強調修復皆經文資審議通過。

市議會3日赴將軍村考察二期工程，代理市長陳章賢到場致詞，並由文化局長張馨之針對目前進度進行30分鐘簡報。議長許修睿在會前表示，市府應虛心接受議會的建議，日前棒球場紛爭也讓議會同仁背負罵名，市政不分藍綠，大家要一起努力。

簡報完畢後，市議員林耕仁率先提出質疑，他指先前就有議員反應，將軍村園區內有門裝反、爐灶用一次就損壞，但是市府置之不理，因安排市政考察，才在近期修復。他也說，將軍村修復重點在於要還原當時的眷村風貌，但市府卻以高價千萬以上的金屬材質施工，令金城新村的長輩、原住戶看了直搖頭。

此外，林耕仁也質疑，將軍村包含規畫設計和監造是否又採限制性招標，且「市府五人幫」是否又擔任評選委員？而且此案建築師過去沒有古蹟修復經驗，是否又是一起「類棒球場」案件？

市議員鍾淑英激動表示，當初爭取經費是為保留眷村文化，其內涵是要「修舊如舊」，但看到現在將軍村已無眷村味，作為眷村子弟，她感到十分痛心，並質疑為何要改用指定廠商的特殊建材鋁鎂鋅板？而且初眷村舊有窗框，屋架都是用杉木建材，為何現都改為越檜？另也懷疑F棟砌的紅磚牆，能否承載屋頂6噸的重量？

包括林彥甫、張祖琰、田雅芳、及蔡惠婷等市議員也提到，文化資產再利用，最重要還是文資，將軍村目前看不出是由眷舍修復，盼修復仍要以文資保存為主，即便創新仍要融合在地社區脈絡，不要又變為另個商業化空間。

針對多位議員強調，將軍村修復應「修舊如舊」，陳章賢說明，在文資修復上分為兩派，有人主張修舊如舊，回到最原始狀態，但近來包括威尼斯憲章等主張應忠實呈現歷史軌跡，成為主流，並強調修復皆經文資審議通過。

張馨之也引述《威尼斯憲章1964》說明古蹟修復原則，強調應恢復建物的基本文資，並非修復至特定狀態或特定年代。另，建築師曾泊銘過去曾參與修復國定古蹟台北機廠東側建築群、歷史建築國立歷史博物館修復再利用。

建築師曾泊銘表示，考量時空變遷，眷舍風貌已非最初樣貌，部分住戶改建為金屬屋頂，經審議後採用鍍鋁鋅鎂鋼板修復，以保留原住戶居住時期模樣，規畫設計符合採購法及文資法規定，工程則採評分及格最低標。

工務處也說明，鍍鋁鋅鎂鋼板單價約每平方公尺3000元，為國內進口原料、加工成型的廠商皆超過3家，非特定規格；另F棟後方建物，屬原住戶後期增建，非歷史建築本體，原牆體不等厚，為加強其結構，在原牆體內側以混凝土補強，外側以磚牆補強，以共同承載屋頂重量。

市府祕書楊汶璇也駁斥「市府五人幫」說法，她指出，竹市重大建設會報各專業委員絕無介入招標作業程序，恪遵採購法相關規定，且歷次會議皆請政風單位出席監督。

她表示，限制性招標是正當採購程序，為全台各縣市政府常用的採購方式，只要調出電子採購網的資料，就可得知竹市並非特例，並強調將軍村修復工程相關主要標案，皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，並非由市府指定廠商。